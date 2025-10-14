Shot: Делавшего кукол из мертвых девочек некрофила хотят выписать из психбольницы

Однако еще в мае появилась информация, что Анатолию Москвину продлили срок содержания в психбольнице. Его задержали в 2011 году, когда в его квартире нашли более 20 мумифицированных детских тел, которые он годами выкапывал из могил. Как Москвин коллекционировал человеческие куклы и сможет ли он однажды выйти на свободу — в материале «Вечерней Москвы».