Из-за удара БПЛА в Тамбовской области повреждены жилые дома

Из-за атаки украинского беспилотника на территорию Первомайского округа Тамбовской области были повреждены жилые частные дома и автомобили. Об этом утром сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По его словам, пострадавших среди местных жителей нет.

Дроны пытались атаковать Тамбовскую область.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина массово атаковала приграничье: карта ударов БПЛА на 14 октября.

«В результате террористической атаки БПЛА киевского режима в Первомайском округе Тамбовской области получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве выбиты стекла) и припаркованных автомобилей. Пострадавших нет», — написал Первышов в своем telegram-канале.

Глава области добавил, что сразу поручил оказать помощь владельцам пострадавших домовладений для восстановления имущества. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и представители муниципальных властей. Проводится оценка ущерба, нанесенного домам и автомобилям жителей округа.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о перехвате и уничтожении 40 украинских беспилотных аппаратов силами российской ПВО. Уточняется, что ночная атака ВоСУ была успешно отражена над несколькими регионами страны. Кроме того, в утренние часы 14 октября пять дронов были ликвидированы на территории Воронежской области.

