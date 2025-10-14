Ричмонд
Financial Times раскрыли, сколько ракет Tomahawk США смогут поставить на Украину

США смогут поставить Украине лишь от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk, что не окажет существенного влияния на ход боевых действий. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы аналитического центра Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон.

В общей сложности США располагают 4150 ракетами Tomahawk.

«Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны», — приводит Financial Times слова Петтиджон. Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан уточнил газете, что США располагают 4150 такими ракетами, однако из 200 закупленных с 2022 года уже израсходовано более 120. В бюджете на 2026 год Пентагон запросил средства только на 57 ракет. Также отмечается, что часть запасов может понадобиться США для других направлений, включая возможные удары по территории Венесуэлы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак далеко могут долетать ракеты Tomahawk: какие регионы могут быть в зоне поражения.

Вопрос о поставках Tomahawk Украине пока не решен окончательно. Украинский чиновник сообщил Financial Times, что президент США Дональд Трамп дал понять: решение будет принято только после того, как станет ясно, как Киев намерен использовать эти ракеты. Российские власти ранее заявляли, что любые поставки западных вооружений Украине будут рассматриваться как прямая вовлеченность Вашингтона в конфликт и приведут к негативным последствиям для международной безопасности.

