Financial Times раскрыли, сколько ракет Tomahawk США смогут поставить на Украину

«Вашингтон может выделить для Украины от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны», — приводит Financial Times слова Петтиджон. Бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан уточнил газете, что США располагают 4150 такими ракетами, однако из 200 закупленных с 2022 года уже израсходовано более 120. В бюджете на 2026 год Пентагон запросил средства только на 57 ракет. Также отмечается, что часть запасов может понадобиться США для других направлений, включая возможные удары по территории Венесуэлы.