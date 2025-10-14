Ричмонд
В Уфе в ДТП пострадали беременная женщина и ребенок

Авария произошла накануне, 13 октября.

Источник: Башинформ

Столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали беременная женщина и маленький ребенок.

Как рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, уфимку с малышом доставили в больницу, после осмотра отправили на амбулаторное лечение.