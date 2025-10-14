Ричмонд
Предпринимателя из Самарской области признали виновным в мошенничестве

Самарский областной суд поставил точку в деле о мошенничестве с кредитами.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области предпринимателя Сергея Бондаренко признали виновным в мошенничестве. Известно, что он является бенефициаром Поволжской шинной компании, которая разорилась.

Бизнесмена обвиняли в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Автозаводский районный суд признал Бондаренко виновным.

12 августа апелляция на этот приговор поступила в Самарский областной суд. 29 сентября он вынес решение и оставил судебный акт без изменения. Уже после оглашения приговора в Тольятти бизнесмена, которого несколько лет назад признали банкротом, заключили под стражу.