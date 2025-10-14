Екатеринбуржец перевел 3 миллиона рублей мошенникам при попытке купить машину

В дальнейшем пострадавший решил купить авто для своей супруги, поэтому он перевел еще 755 000 рублей депозита и дополнительно часть суммы за оба автомобиля. После оплаты ему пришло сообщение о блокировке счетов. Для продолжения сделки с мужчины потребовали еще денег. Тогда потерпевший обратился в организацию, от лица которой якобы заключалась сделка, с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги.