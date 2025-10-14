Екатеринбуржец перевел 3 миллиона рублей мошенникам при попытке купить машину

В Екатеринбурге 37-летний мужчина хотел купить в интернете Lexus, но нарвался на мошенников и перевел им более 3 миллионов рублей. С его слов, в июне он решил купить автомобиль и оставил заявку в одном из telegram-каналов, предлагающем услуги подбора авто из-за рубежа.
Вскоре ему написал мужчина и попросил перейти в другой мессенджер для обсуждения модели авто и оплаты. После выбора собеседник прислал копию договора на перевозку авто из Европы. Для подтверждения заказа мужчина перевел депозит в размере 365 399 рублей.
В дальнейшем пострадавший решил купить авто для своей супруги, поэтому он перевел еще 755 000 рублей депозита и дополнительно часть суммы за оба автомобиля. После оплаты ему пришло сообщение о блокировке счетов. Для продолжения сделки с мужчины потребовали еще денег. Тогда потерпевший обратился в организацию, от лица которой якобы заключалась сделка, с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги.
— Однако, к его удивлению, в компании сообщили, что никто из их менеджеров с ним не работал, и мужчина стал жертвой мошенников. В итоге, общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3 миллиона 180 тысяч 999 рублей, — сообщили в пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.
Потерпевший обратился в отделение полиции № 13 и сообщил о мошенничестве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».