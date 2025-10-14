Мужчина погиб, двое пострадали в столкновении легковушек в Воронежской области

По предварительным данным, на 182 километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 11:50«ВАЗ-1111», которым управлял 65-летний житель Воронежа, выезжая из села Верхнее Турово и поворачивая налево, столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 40-летнего жителя города Белгорода. Иномарка ехала главной дороге со стороны Воронежа в направлении Курска.
В результате аварии водителя «Жигулей» с множественными травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Также на «скорой» в медучреждение увезли двух пассажиров иномарки — жителей Белгорода 13-ти и 26-ти лет.