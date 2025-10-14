Никаких изменений: 3-летняя девочка, выброшенная из окна своим же папой, уже 5 дней находится в реанимации

Чрезвычайное происшествие произошло вчера утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мужчину заключили под стражу.