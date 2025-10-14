Ричмонд
Никаких изменений: 3-летняя девочка, выброшенная из окна своим же папой, уже 5 дней находится в реанимации

Выброшенная из окна уфимская девочка уже 5 дней находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии девочки, которую выбросил из окна свой же отец.

Чрезвычайное происшествие произошло вчера утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Произошедшее под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мужчину заключили под стражу.

Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операцию, сейчас девочка находится в реанимации. По словам Рахматуллина, что каких-либо изменений в ее состоянии на сегодняшний день нет.

— Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Проведено уже шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами — с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля. В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике, — заявил глава Минздрава Башкирии.

Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.

