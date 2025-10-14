Ричмонд
В Ростове на Мечникова загорелось здание

В Ростове сгорела крыша бесхозного строения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во вторник, 14 октября, в пять утра, на Мечникова, 53 случился серьезный пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вспыхнула кровля бесхозного здания.

— Площадь пожара составила 70 квадратных метров, — сказали в экстренном ведомстве.

Возгорание было ликвидировано через два часа. Ранее по этому же адресу горело другое бесхозное строение. В обоих случаях, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в минувшие сутки, 13 октября, в регионе случилось 12 пожаров, 11 из которых являлись техногенными, а еще один — ландшафтным.

