В Ростове на Мечникова загорелось здание

В Ростове-на-Дону во вторник, 14 октября, в пять утра, на Мечникова, 53 случился серьезный пожар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, вспыхнула кровля бесхозного здания.
— Площадь пожара составила 70 квадратных метров, — сказали в экстренном ведомстве.
Возгорание было ликвидировано через два часа. Ранее по этому же адресу горело другое бесхозное строение. В обоих случаях, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в минувшие сутки, 13 октября, в регионе случилось 12 пожаров, 11 из которых являлись техногенными, а еще один — ландшафтным.
