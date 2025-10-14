Житель Туринска осужден на 2 года за угрозы полицейским топором

Инцидент произошел ночью 11 ноября 2024 года. Мужчина, будучи пьяным, устроил драку со своим знакомым. Прибывшие на вызов сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, но обвиняемый проигнорировал их. Вместо этого он взял топор и пошел на полицейских с угрозами. При свидетелях он ещё и грубо обругал правоохранителей, используя нецензурные слова.