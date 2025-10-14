Житель Туринска осужден на 2 года за угрозы полицейским топором

В Туринске суд вынес приговор местному жителю, который угрожал полицейским топором и публично их оскорблял. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Инцидент произошел ночью 11 ноября 2024 года. Мужчина, будучи пьяным, устроил драку со своим знакомым. Прибывшие на вызов сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, но обвиняемый проигнорировал их. Вместо этого он взял топор и пошел на полицейских с угрозами. При свидетелях он ещё и грубо обругал правоохранителей, используя нецензурные слова.
— Мужчина признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — уточнили в прокуратуре.
В суде мужчина признал вину только частично. Учитывая, что он уже ранее судим, суд назначил ему строгое наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.