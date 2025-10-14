Трамп пришел в бешенство из-за своей фотографии на обложке Time

Американское издание опубликовало обложку, где шла речь о роли Трампа в соглашении Израиля и палестинским движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа. На обложке разместили фотографию, где лидер США был снят снизу. «Журнал Time написал относительно неплохую историю обо мне, но фотография, возможно, худшая за все время. Они сделали так, что волосы “исчезли”, а на макушке плавало нечто, похожее на парящую корону. Действительно странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под нижним углом?», — написал Трамп в публикации в Truth Social. Он добавил, что фото стоит отозвать.