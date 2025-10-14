Житель Башкирии убил сожительницу на глазах ее дочери.

По данным следствия, 8 сентября 2024 года на территории железнодорожной станции «Урман» между 49-летним мужчиной и женщиной, которые ранее жили вместе, произошла ссора. Причиной конфликта стало нежелание женщины продолжать отношения с сожителем. Обиженный мужчина нанес ей не менее шести ударов имеющимся при себе ножом, после чего скрылся с места происшествия. Убийство произошло на глазах 18-летней дочери, которая в момент ссоры тоже находилась на станции. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Вскоре обвиняемого нашли и арестовали.