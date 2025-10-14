Ричмонд
Житель Башкирии убил сожительницу на глазах ее дочери

Житель Башкирии убил сожительницу на глазах ее дочери.

Источник: пресс-служба СУ СК по РБ

В Башкирии завершили расследование убийства жительницы Иглинского района.

По данным следствия, 8 сентября 2024 года на территории железнодорожной станции «Урман» между 49-летним мужчиной и женщиной, которые ранее жили вместе, произошла ссора. Причиной конфликта стало нежелание женщины продолжать отношения с сожителем. Обиженный мужчина нанес ей не менее шести ударов имеющимся при себе ножом, после чего скрылся с места происшествия. Убийство произошло на глазах 18-летней дочери, которая в момент ссоры тоже находилась на станции. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Вскоре обвиняемого нашли и арестовали.

Уголовное дело в ближайшее время направят в Верховный суд республики.