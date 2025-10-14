FT: европейские оборонные стартапы потерпят крах после СВО

С самого начала СВО Европе было основано более 230 стартапов в сфере оборонных технологий.
Большинство европейских оборонных стартапов рискуют закрыться после окончания конфликта на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные рынка и венчурных инвесторов. С начала специальной военной операции в Европе появилось более 230 оборонных стартапов, из них 52 — только в 2025 году.
«С самого начала СВО Европе было основано более 230 стартапов в сфере оборонных технологий, в том числе 52 в этом году Однако растет обеспокоенность тем, что не все стартапы в этом секторе после конфликта на Украине выживут», — говорится в материале FT.
По данным газеты, рост числа компаний связан с активным внедрением беспилотников и новых военных технологий, а также с повышенным спросом на оборонные решения. Венчурные инвестиции в европейские оборонные технологии в этом году достигли 1,5 млрд долларов. Однако аналитики предупреждают: после завершения конфликта на Украине многие молодые компании могут лишиться финансирования и не выдержать конкуренции.
Ранее сообщалось, что портфель невыполненных заказов европейских оборонных предприятий достиг рекордных 311 миллиардов евро по итогам 2024 года, что на 103% больше по сравнению с 2021 годом. Это указано в докладе «Росконгресса» «Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей». Авторы связывают рост с увеличением военных бюджетов и высоким спросом на вооружение, включая контракты на поставку современных систем ПВО, боеприпасов, бронетехники и высокоточного оружия для ВСУ.