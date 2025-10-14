ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского*

Экс-премьер России Михаил Касьянов* признан в РФ иноагентом. Галерист Марат Гельман** — иноагент, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Заочное дело иноагента политика Леонида Гозмана*, обвиняемого в пропаганде терроризма, направлено в военный суд, сообщила в конце сентября московская прокуратура. Ранее Гозман* был заочно осужден судом за фейки о ВС РФ и приговорен к 8,5 годам колонии общего режима. Политик Владимир Кара-Мурза** — иноагент, внесен в список террористов и экстремистов. Ранее МВД РФ объявило в розыск освобожденного летом 2024 года в рамках обмена со странами Запада Кара-Мурзу** по уголовной статье.