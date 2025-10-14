Психологи работают в школе Шелехово, где учился убивший двух девушек подросток

В школе города Шелехово развернут специальный консультационный пункт для оказания психологической помощи после трагического инцидента с убийством двух девушек. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подробно рассказал о принятых мерах, пишет «КП-Иркутск».
Состоялись встречи с педагогическим коллективом и учениками нескольких классов учебного заведения, где учились как погибшая девочка, так и несовершеннолетний преступник. Были организованы родительские собрания, а в развернутом консультационном пункте профессиональную помощь оказывают педагоги-психологи и клинический психолог.
Педагоги будут вести ежедневное наблюдение за эмоциональным состоянием детей для оперативного реагирования и оказания необходимой поддержки. Семьям погибших также гарантирована вся требуемая помощь со стороны властей.
Напомним, 14-летний школьник с ножом напал на двух девушек: свою сверстницу и 23-летнюю соседку, которая пыталась прийти первой на защиту. Позже обе скончались в больнице.