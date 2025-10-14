Дело по статье о захвате власти возбудили против Ходорковского*

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов «Антивоенного комитета России»** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в ЦОС ФСБ.