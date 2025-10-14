Дело по статье о захвате власти возбудили против Ходорковского*

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и его пособников из числа членов «Антивоенного комитета России»** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в ЦОС ФСБ.
Помимо этого, в отношении Ходорковского* возбудили дело о публичных призывах к террористической деятельности.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России («Организация террористического сообщества и участие в нем») в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, — цитирует документ РИА Новости.
В середине февраля этого года столичный суд лишил родственников бизнесмена права пользования квартирой в Москве. В сентябре прошлого года жена Ходорковского* продала недвижимость истцу, однако осталась прописанной в жилище вместе с детьми. Впоследствии новая владелица квартиры решила выписать из нее прошлых жильцов.
*Признан Минюстом России иностранным агентом.
**Организация, признанная нежелательной в России.