Суд в Самаре оставил под стражей обвиняемого в смертельном ДТП Захара Коптелова

Самарский областной суд 14 октября рассмотрел жалобу на арест 20-летнего Захара Коптелова, которого обвиняют в смертельном ДТП. Напомним, что 14 сентября парень на BMW врезался в такси Datsun. 55-летний мужчина, который был за рулем второго автомобиля, погиб, два его пассажира получили травмы и попали в больницу. Водитель BMW скрылся с места аварии, а позже отказался проходить медицинское освидетельствование.
«Постановлением Октябрьского районного суда Самары Коптелову избрана меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — напомнили в Самарском областном суде.
Защита 20-летнего парня подала апелляцию на арест. Но областной суд учел тяжесть преступления, сведения о личности водителя, и отказался его выпускать. Таким образом, Захар Коптелов останется под стражей до 13 ноября.