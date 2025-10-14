Суд в Самаре оставил под стражей обвиняемого в смертельном ДТП Захара Коптелова

Самарский областной суд 14 октября рассмотрел жалобу на арест 20-летнего Захара Коптелова, которого обвиняют в смертельном ДТП. Напомним, что 14 сентября парень на BMW врезался в такси Datsun. 55-летний мужчина, который был за рулем второго автомобиля, погиб, два его пассажира получили травмы и попали в больницу. Водитель BMW скрылся с места аварии, а позже отказался проходить медицинское освидетельствование.