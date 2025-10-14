Ричмонд
Автомобиль BMW вылетел с дороги в Минском районе — водитель погиб

МИНСК, 14 окт — Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в Минском районе в результате ДТП, сообщили в управлении ГАИ Миноблисполкома.

Источник: УГАИ УВД Миноблисполкома

По данным Госавтоинспекции, авария произошла около 07:00 во вторник, 14 октября, на 25-м километре автотрассы М-4 «Минск — Могилев».

Водитель, двигаясь на автомобиле BMW в направлении Могилева, по предварительной информации, не справился с управлением транспортного средства.

сказали в ГАИ

Машина выехала за пределы проезжей части, врезалась на дорожный знак, далее вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате 25-летний мужчина, который находился за рулем авто, получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.