Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине

Автоледи сообщила полицейскому, что её брату, находящемуся в салоне транспортного средства, стало внезапно плохо, он стал задыхаться и не подавал признаков жизни.
Не теряя ни минуты инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району лейтенант полиции Алексей Шиянов сообщил о произошедшем в дежурную часть, включил спецсигналы и, соблюдая все меры предосторожности, сопроводил автомобиль в ближайшее медицинское учреждение.
После оказания необходимой помощи и убедившись, что жизни мужчины ничего не угрожает, полицейский вернулся к несению службы. В свою очередь женщина поблагодарила стража правопорядка за отзывчивость и помощь в трудной ситуации.