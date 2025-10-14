Ричмонд
Около Самары сотрудник ГАИ спас жизнь мужчине

В конце сентября текущего года во время патрулирования на пятом километре автомобильной дороги, «Обход г. Самара» к полицейскому обратилась взволнованная женщина, подъехавшая на отечественном внедорожнике.

Источник: Волжский Район Госавтоинспекция

Автоледи сообщила полицейскому, что её брату, находящемуся в салоне транспортного средства, стало внезапно плохо, он стал задыхаться и не подавал признаков жизни.

Не теряя ни минуты инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району лейтенант полиции Алексей Шиянов сообщил о произошедшем в дежурную часть, включил спецсигналы и, соблюдая все меры предосторожности, сопроводил автомобиль в ближайшее медицинское учреждение.

После оказания необходимой помощи и убедившись, что жизни мужчины ничего не угрожает, полицейский вернулся к несению службы. В свою очередь женщина поблагодарила стража правопорядка за отзывчивость и помощь в трудной ситуации.