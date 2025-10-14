Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель мусоровоза погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением, и машина врезалась в столб.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске водитель мусоровоза регионального оператора при движении по Гусинобродскому шоссе в сторону улицы Зеленодолинская наехал на дорожный знак, после чего столкнулся с опорой освещения, и грузовой автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в Гострудинспекции.

Водитель получил травму головы и был доставлен в больницу, где 13 октября скончался. Сейчас формируется комиссия для расследования несчастного случая. В рамках проверки будут опрошены свидетели, проведен осмотр места происшествия и изучены документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего.

При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие административные меры.