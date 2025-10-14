В Новосибирске водитель мусоровоза погиб в ДТП

В Новосибирске водитель мусоровоза регионального оператора при движении по Гусинобродскому шоссе в сторону улицы Зеленодолинская наехал на дорожный знак, после чего столкнулся с опорой освещения, и грузовой автомобиль перевернулся. Об этом сообщили в Гострудинспекции.