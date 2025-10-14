В Приморье при пожаре осталась без дома многодетная семья с 12 детьми

В Находке на улице Фруктовой полностью сгорел частный дом, в котором проживала семья с 12 несовершеннолетними детьми. В момент возгорания все 15 человек, находившиеся внутри, успели самостоятельно эвакуироваться. Погибших и пострадавших нет.