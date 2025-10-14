В Приморье при пожаре осталась без дома многодетная семья с 12 детьми

В Находке на улице Фруктовой полностью сгорел частный дом, в котором проживала семья с 12 несовершеннолетними детьми. В момент возгорания все 15 человек, находившиеся внутри, успели самостоятельно эвакуироваться. Погибших и пострадавших нет.
Когда прибыли пожарные, огнём была охвачена мансарда и кровля здания. Пламя удалось локализовать и ликвидировать на площади 175 квадратных метров.
По предварительной версии семьи, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Как пояснила одна из жильцов Татьяна, возгорание началось в месте, где были проложены кабели интернета, телевидения и находилась распределительная коробка. Официальная причина устанавливается.
Для решения проблемы жилья к ситуации подключилась прокуратура Приморского края. Надзорное ведомство взяло на контроль вопрос соблюдения прав семьи. Также пострадавшие имеют право на материальную поддержку по программе помощи гражданам в трудной жизненной ситуации.