Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода оставили под арестом по делу о взятке

Он будет находиться под стражей до 24 ноября.

Источник: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский областной суд оставил под стражей бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. По информации ТАСС, арест продлен до 24 ноября.

Штокмана обвиняют в получении 55 миллионов рублей за содействие строительной организации в заключении муниципальных контрактов и обеспечение лояльного контроля за их исполнением. В рамках расследования по месту жительства обвиняемого были проведены обыски.

Илья Штокман занимал должность первого вице-мэра с декабря 2020 года. В сентябре 2022 года он добровольно отправился в зону СВО, после чего фактически не исполнял обязанности. Официально свою должность он покинул 27 августа 2025 года по сообщению мэра Юрия Шалабаева.