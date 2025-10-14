Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода оставили под арестом по делу о взятке

Илья Штокман занимал должность первого вице-мэра с декабря 2020 года. В сентябре 2022 года он добровольно отправился в зону СВО, после чего фактически не исполнял обязанности. Официально свою должность он покинул 27 августа 2025 года по сообщению мэра Юрия Шалабаева.