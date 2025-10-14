Волонтеры покинули место поиска исчезнувшей под Красноярском семьи Усольцевых

Добровольцы из разных регионов страны, принимавшие участие в поиске исчезнувших словно без следа туристов, покинули территорию Партизанского района, передает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Сейчас волонтеров отряда в поселке Кутурчин нет. Там остались работать лишь аттестованные профессионалы, сотрудники специальных служб и правоохранительных ведомств.
В частности, СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в связи с исчезновением семьи. Ранее отрабатывались разные версии, в том числе криминальные (похищение, убийство). Теперь в качестве приоритетной остается версия несчастного случая. Туристы могли заблудиться, замерзнуть в пещере или среди нагромождения камней, провалиться в узкое ущелье, встретиться с медведем или волчьей стаей.
В отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что активная фаза операции с участием волонтеров завершилась вечером 12 октября. Масштабные поиски прекращены из-за холодов и глубокого снежного покрова. Теперь группы аттестованных специалистов, получая конкретные точечные задачи от координатора, будут прибывать в определенный квадрат и выполнять их.