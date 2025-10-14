Волонтеры покинули место поиска исчезнувшей под Красноярском семьи Усольцевых

В частности, СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в связи с исчезновением семьи. Ранее отрабатывались разные версии, в том числе криминальные (похищение, убийство). Теперь в качестве приоритетной остается версия несчастного случая. Туристы могли заблудиться, замерзнуть в пещере или среди нагромождения камней, провалиться в узкое ущелье, встретиться с медведем или волчьей стаей.