Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры покинули место поиска исчезнувшей под Красноярском семьи Усольцевых

Поиски супругов Усольцевых с дочерью, пропавших 28 сентября в тайге Красноярского края, перешли в новую фазу. Масштабная операция завершена, спасатели выполняют точечные задачи.

Источник: Российская газета

Добровольцы из разных регионов страны, принимавшие участие в поиске исчезнувших словно без следа туристов, покинули территорию Партизанского района, передает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Сейчас волонтеров отряда в поселке Кутурчин нет. Там остались работать лишь аттестованные профессионалы, сотрудники специальных служб и правоохранительных ведомств.

В частности, СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в связи с исчезновением семьи. Ранее отрабатывались разные версии, в том числе криминальные (похищение, убийство). Теперь в качестве приоритетной остается версия несчастного случая. Туристы могли заблудиться, замерзнуть в пещере или среди нагромождения камней, провалиться в узкое ущелье, встретиться с медведем или волчьей стаей.

В отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что активная фаза операции с участием волонтеров завершилась вечером 12 октября. Масштабные поиски прекращены из-за холодов и глубокого снежного покрова. Теперь группы аттестованных специалистов, получая конкретные точечные задачи от координатора, будут прибывать в определенный квадрат и выполнять их.