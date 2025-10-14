В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты

Утром 9 октября на улице Ульяновых в Уфе 34-летний мужчина сбросил с четвертого этажа своего ребенка, ранее он наблюдался у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.