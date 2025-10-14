В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты

УФА, 14 окт — РИА Новости. Московские врачи из федеральных центров провели шесть телемедицинских консультаций с уфимскими коллегами по девочке, которую отец сбросил с высоты, ребёнок остается в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
«Трехлетняя девочка, которая пострадала при падении с высоты, по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что врачам удалось стабилизировать ее состояние.
«Проведено уже шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами — с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля. В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике», — отметил региональный министр.
Утром 9 октября на улице Ульяновых в Уфе 34-летний мужчина сбросил с четвертого этажа своего ребенка, ранее он наблюдался у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.