В Башкирии рассказали о состоянии девочки, которую отец сбросил с высоты

Пострадавшая при падении с четвертого этажа в Уфе девочка остается в реанимации.

Источник: © РИА Новости

УФА, 14 окт — РИА Новости. Московские врачи из федеральных центров провели шесть телемедицинских консультаций с уфимскими коллегами по девочке, которую отец сбросил с высоты, ребёнок остается в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Трехлетняя девочка, которая пострадала при падении с высоты, по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что врачам удалось стабилизировать ее состояние.

«Проведено уже шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами — с Российской детской клинической больницей имени Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля. В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике», — отметил региональный министр.

Утром 9 октября на улице Ульяновых в Уфе 34-летний мужчина сбросил с четвертого этажа своего ребенка, ранее он наблюдался у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.