Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест

Как сообщает корреспондент РИА Новости из здания Ленинского районного суда, во вторник судья рассмотрел вопрос о замене на домашний арест избранной Файзулиной до 15 октября меры пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО она пробыла около двух месяцев в качестве фигуранта дела о финансировании структур ФБК*. Неделю назад в суде сообщили, что женщина признала вину.