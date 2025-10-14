Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд перевел жену правозащитника Файзулина под домашний арест

Суд перевел жену Файзулина, обвиняемую в донатах ФБК*, под домашний арест.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 14 окт — РИА Новости. Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство о переводе Ирины Файзулиной — жены пермского правозащитника и экс-полицейского Артема Файзулина — из СИЗО под домашний арест на срок до 14 декабря.

Как сообщает корреспондент РИА Новости из здания Ленинского районного суда, во вторник судья рассмотрел вопрос о замене на домашний арест избранной Файзулиной до 15 октября меры пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО она пробыла около двух месяцев в качестве фигуранта дела о финансировании структур ФБК*. Неделю назад в суде сообщили, что женщина признала вину.

«Ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний адрес было удовлетворено, срок — до 14 декабря», — рассказал после судебного процесса РИА Новости осведомленный источник.

На заседании пришли супруг и дочь Ирины Файзулиной. Однако заседание проходило в закрытом формате, представителей СМИ и слушателей попросили удалиться.

В сентябре Росфинмониторинг внес Ирину Файзулину в перечень террористов и экстремистов.

* Признан в России экстремистским и ликвидирован.