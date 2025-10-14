В Волгоградской области двух местных жителей подозревают в краже денежных средств военного

Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере).По данным следствия, осенью 2024 года подозреваемым стало известно о том, что их знакомый намеревается заключить контракт о прохождении военной службы и направиться в зону специальной военной операции. Осведомлённые о положенных военнослужащему выплатах, фигуранты прибыли к пункту отбора граждан на военную службу, где тайно похитили принадлежащую мужчине банковскую карту. После того, как военнослужащий отбыл к месту несения службы, подозреваемые похитили со счёта перечисленные государством средства в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей и распорядились ими по своему усмотрению. В результате совместной работы следователей СК России, оперативных сотрудников УМВД России по г. Волгограду, при силовой поддержке Росгвардии фигуранты были задержаны.