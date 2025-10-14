Уральского бизнесмена судят за убийство партнера при самообороне

Как полагает следствие, защищаясь от нападения бизнес-партнера, другой коммерсант убил его, превысив пределы самообороны. Было установлено, что оборонявшийся нанес ножевые ранения оппоненту уже после того, как прямая угроза его жизни и здоровью миновала.