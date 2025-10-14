Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральского бизнесмена судят за убийство партнера при самообороне

На Среднем Урале суд рассмотрит уголовное дело о превышении пределов самообороны. Все случилось в ходе разборки бизнес-партнеров.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в июле этого года в одном из магазинов Нижнего Тагила. Двое бизнесменов, много лет деливших общее помещение и прибыль, вступили в конфликт.

По материалам дела, один из предпринимателей, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал угрожать своему компаньону.

Как полагает следствие, защищаясь от нападения бизнес-партнера, другой коммерсант убил его, превысив пределы самообороны. Было установлено, что оборонявшийся нанес ножевые ранения оппоненту уже после того, как прямая угроза его жизни и здоровью миновала.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.