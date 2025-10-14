Ричмонд
В Тамбовской области несколько домов повреждены после атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области повреждены несколько частных домов и автомобилей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

Источник: Life.ru

По его словам, незначительные повреждения получили несколько жилых домов, где выбило стёкла, и припаркованные автомобили. На месте работают экстренные службы, уточняется размер причиненного ущерба. По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет.

Губернатор поручил оказать помощь владельцам повреждённых домов.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку 40 украинских беспилотников. Над территорией Тамбовской области было сбито два дрона, а больше всего — 17 — уничтожили над Белгородской областью.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

