Делал кукол из мертвых детей: что известно о маньяке Москвине, который может выйти на свободу

Во взрослом возрасте Москвин приобрел репутацию некрополиста и специалиста по кладбищам Нижегородской области. Так, в период с 2005 по 2007 год он обследовал 752 кладбища, составив подробный перечень захороненных для одной из своих научных работ. Известно также, что однажды он провел ночь в гробу умершего перед похоронами. По словам научных руководителей, во время обучения в МГУ Москвин проявлял интерес к сатанизму (движение внесено в перечень террористов и экстремистов РФ), однако сам он неоднократно подчеркивал свою приверженность язычеству, отвергая причастность к сатанистским движениям.