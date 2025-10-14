Делал кукол из мертвых детей: что известно о маньяке Москвине, который может выйти на свободу

Москвина могут выпустить из психбольницы.
Нижегородский маньяк Анатолий Москвин может быть выписан из психиатрической больницы № 2 в течение ближайшего месяца. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Администрация медицинского учреждения подготовила и направила в суд документы, необходимые для перевода Москвина под опеку его семьи.
Врачи отмечают, что за время пребывания в клинике у мужчины, которому диагностирована параноидальная форма шизофрении, наблюдается существенное ухудшение как физического, так и психического состояния. Москвин практически утратил способность самостоятельно передвигаться, его речь стала заметно замедленной, а также появились серьезные проблемы со зрением. Что известно о маньяке-некрофиле — в материале URA.RU.
13 языков и «брак» с мертвой.
Анатолий Москвин родился 1 сентября 1966 года в Нижнем Новгороде. Получив образование в аспирантуре филологического факультета МГУ, он освоил 13 иностранных языков и специализировался на исследованиях кельтской филологии и фольклора. В научной среде Москвин пользовался определенным авторитетом: он являлся автором ряда англо-русских и фразеологических словарей, которые доступны в библиотеках и книжных магазинах.
С ранних лет Москвин проявлял глубокий интерес к теме захоронений и часто посещал кладбища. По его собственным воспоминаниям, в 13-летнем возрасте он присутствовал на похоронах 11-летней девочки, мать которой состояла в секте. В ходе похоронной церемонии, как утверждает сам Москвин, его заставили поцеловать покойную в губы.
«Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать туда, куда было приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Меня ободрили и велели повторять длинное заклинание на старорусском», — писал Москвин в одной из своих публикаций в местной газете.
После этого мать умершей «обвенчала» свою дочь с Москвиным, надев на их пальцы обручальные кольца. По признанию самого историка, именно этот случай стал отправной точкой его патологического интереса к миру мертвых.
Во взрослом возрасте Москвин приобрел репутацию некрополиста и специалиста по кладбищам Нижегородской области. Так, в период с 2005 по 2007 год он обследовал 752 кладбища, составив подробный перечень захороненных для одной из своих научных работ. Известно также, что однажды он провел ночь в гробу умершего перед похоронами. По словам научных руководителей, во время обучения в МГУ Москвин проявлял интерес к сатанизму (движение внесено в перечень террористов и экстремистов РФ), однако сам он неоднократно подчеркивал свою приверженность язычеству, отвергая причастность к сатанистским движениям.
Десятки оскверненных могил.
Маньяк выкапывал могилы девочекФото: Олег Золото / РИА Новости.
Точные сроки, когда Москвин начал заниматься эксгумацией и мумификацией тел детей, до сих пор неизвестны. По информации ряда источников, его интерес к подобным действиям мог возникнуть еще в период обучения в университете: во время прогулки по кладбищу он якобы обнаружил свежую могилу и совершил акт надругательства над ней.
В течение нескольких лет действия Москвина оставались вне поля зрения правоохранительных органов. Лишь в 2009 году в полицию Нижнего Новгорода поступили обращения от местных жителей, обеспокоенных фактами осквернения захоронений. Сотрудники полиции организовали проверку, однако существенных улик тогда обнаружить не удалось.
Только к концу января 2011 года следственным органам удалось выйти на след Москвина. На одном из мест преступления, рядом с очередной оскверненной могилой, был найден баллончик с белой краской, которой злоумышленник закрашивал фотографии на более чем 20 надгробиях. Экспертиза выявила отпечатки пальцев Москвина на этом предмете.
Куклы из тел девочек.
Родители Москвина утверждали, что ничего не знали о преступлениях сынаФото: Олег Золото / РИА Новости.
Вскоре после этого Москвин был задержан, а в его квартире, расположенной в Ленинском районе Нижнего Новгорода, проведен обыск. В ходе следственных мероприятий были обнаружены 26 мумифицированных тел детей. Впоследствии выяснилось, что историк извлекал останки девочек с кладбищ Москвы, Нижнего Новгорода, а также Московской и Нижегородской областей.
Москвин изготавливал из эксгумированных тел кукол, используя для мумификации специальные смеси на основе соли и соды, а также поролон и воск. Руки мумий он оборачивал тканью, а лица покрывал косметикой. Кроме того, в область груди кукол преступник встраивал музыкальные шкатулки — одна из которых неожиданно сработала во время изъятия мумифицированных тел оперативниками из квартиры Москвина.
Больная мечта.
В связи с обнаружением в квартире Москвина тел детей было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину в 44 эпизодах надругательства над человеческими останками. На допросе сам маньяк пояснил, что его патологическая склонность была обусловлена стремлением завести собственную дочь.
«Я очень хотел ребенка. Мне очень хотелось, чтобы была своя дочь, чтобы передать ей все знания, которые у меня есть. У меня большая библиотека. Мне не давали (удочерить ребенка — прим. URA.RU) родители. Они думали, что я не справлюсь. Потом, видя, насколько я этого хочу, родители мне разрешили. Но там возникли проблемы с органами опеки и попечительства, поскольку сказали, что у меня маленькая зарплата», — говорил сам Москвин.
По утверждению историка, он регулярно вступал в общение со своими куклами, исполнял для них песни и организовывал различные праздники. Среди мумифицированных детей у него даже были те, кого он выделял особо. «Если кто-нибудь из детей мне переставал нравиться, я того закапывал в его же собственную могилу», — вспоминал преступник.