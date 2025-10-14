Состоялся первый рейс из Китая в Европу через Северный морской путь

В «Росатоме» сообщили, что маршрут через российскую Арктику занял 20 дней — почти в два раза меньше, чем по традиционным южным путям. В компании также отметили, что этот рейс стал важным этапом в развитии Северного морского пути как устойчивого логистического коридора между Европой и Азией.