Состоялся первый рейс из Китая в Европу через Северный морской путь

Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути состоялся 13 октября: судно прибыло в британский порт Феликстоу после выхода из порта Нинбо 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

Путь следования судна через российскую Арктику занял 20 дней, сообщили в «Росатоме» (архивное фото).

Первый контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу по Северному морскому пути состоялся 13 октября: судно прибыло в британский порт Феликстоу после выхода из порта Нинбо 23 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

«Тринадцатого октября 2025 года в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо», — говорится в пресс-релизе госкорпорации. Информацию приводит РИА Новости.

В «Росатоме» сообщили, что маршрут через российскую Арктику занял 20 дней — почти в два раза меньше, чем по традиционным южным путям. В компании также отметили, что этот рейс стал важным этапом в развитии Северного морского пути как устойчивого логистического коридора между Европой и Азией.

Контейнеровоз с грузом весом почти 25 тысяч тонн вошел в акваторию Северного морского пути 1 октября. После выгрузки в Великобритании судно направится в другие европейские порты. В «Росатоме» добавили, что развитие Северного морского пути будет способствовать росту мировой торговли и диверсификации транспортных маршрутов.

Ранее Россия и Китай утвердили совместный план по развитию перевозок по этому маршруту. Пресс-служба госкорпорации сообщила, что соглашение о развитии Севморпути и внедрении современных логистических решений было достигнуто 14 октября в Харбине на заседании Подкомиссии по сотрудничеству по СМП.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше