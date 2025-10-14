На самарца завели уголовное дело из-за дачи взятки судебному приставу

В Самаре местный житель попытался дать взятку судебному приставу. За это на самарца завели уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«К судебному приставу районного подразделения обратился мужчина, который попросил за денежное вознаграждение снять аресты с его счетов», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудник службы передал информацию о произошедшем своему руководству. Отдел собственной безопасности и полицейские пресекли противоправные действия. Самарца задержали во время передачи 25 тысяч рублей. На него завели уголовное дело о даче взятки.