На самарца завели уголовное дело из-за дачи взятки судебному приставу

В Самаре мужчина просил судебного пристава за денежное вознаграждение снять аресты со счетов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местный житель попытался дать взятку судебному приставу. За это на самарца завели уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

«К судебному приставу районного подразделения обратился мужчина, который попросил за денежное вознаграждение снять аресты с его счетов», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудник службы передал информацию о произошедшем своему руководству. Отдел собственной безопасности и полицейские пресекли противоправные действия. Самарца задержали во время передачи 25 тысяч рублей. На него завели уголовное дело о даче взятки.