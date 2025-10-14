Мошенники пугают ташкентцев кредитами и «приглашениями» в РОВД

Лжеследователь подробно расспрашивает, передавали ли вы кому-либо копию своего паспорта или другие личные документы, знаете ли вы этого «заявителя» и как ваши персональные данные могли попасть к третьим лицам. Особо настораживает, что мошенники знают ваше полное имя и фамилию — это придаёт их словам убедительности.
Далее начинается основная часть схемы: аферисты требуют подтвердить или уточнить ваши паспортные данные, а затем просят переслать сканы документов в Telegram. Разговаривают они в приказном и даже агрессивном тоне, давят психологически, чтобы человек растерялся и не успел всё обдумать, а просто выполнил их инструкции. Это стандартный приём социальной инженерии.
Сценарии могут меняться — мошенники могут представляться не только следователями, но и сотрудниками Центробанка, коммерческих банков, прокуратуры или даже представителей интернет-магазина Uzum Market, сообщая о несуществующем выигрыше бесплатного телефона.
Их главная цель — втянуть жертву в схему, заставить поверить, получить как можно больше личных данных, чтобы затем оформить кредит, либо похитить деньги с ваших пластиковых карт.
Если вы попытаетесь «сыграть на опережение» и заявить, что сейчас лично приедете в РОВД, банк или прокуратуру, мошенники начинают кричать и убеждать не ехать, а просто срочно отправить документы дистанционно. Это очередной сигнал, что перед вами аферисты.
Многие советуют в таких случаях переходить на узбекский язык в разговоре — ранее это действительно часто помогало, ведь большинство мошенников звонили из-за рубежа и не знали узбекского. Однако сейчас этот метод уже не гарантирует безопасности на 100 процентов: появились те, кто свободно говорит на узбекском, или даже используют возможности искусственного интеллекта для общения с жертвами.
Так, что не вступайте с ними в разговор и ни в коем случае не отправляйте свои данные или документы! Предупредите родных и близких — обзвон идёт массовый, и под угрозой могут оказаться любые категории граждан. Будьте бдительны и не позволяйте себя запугать!