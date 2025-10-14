Мошенники пугают ташкентцев кредитами и «приглашениями» в РОВД

Многие советуют в таких случаях переходить на узбекский язык в разговоре — ранее это действительно часто помогало, ведь большинство мошенников звонили из-за рубежа и не знали узбекского. Однако сейчас этот метод уже не гарантирует безопасности на 100 процентов: появились те, кто свободно говорит на узбекском, или даже используют возможности искусственного интеллекта для общения с жертвами.