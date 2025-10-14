13-летняя девочка вышла из дома и пропала в области Абай

В своем официальном Telegram-канале ДП области Абай обратился к гражданам с просьбой оказать содействие в поиске без вести пропавшей несовершеннолетней Саржан Аружан Ануаркызы, родившейся 26 июня 2012 года.
Девочка 13 октября 2025 года вышла в неизвестном направлении из дома на улице Достык в селе Бородулиха и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы: длинные черные волосы, глаза карие, смуглая. Под глазом имеется родинка. Рост 155−160 см, худощавого телосложения.
Девочка была одета в болоньевую куртку черного цвета, толстовку с капюшоном белого цвета и кроссовки белого цвета.
«Если вам известно местонахождение девочки на фото, просьба сообщить по телефону 102», — отметили в ведомстве.