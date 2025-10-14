Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский некрофил Москвин может покинуть психбольницу

Следствием было установлено, что он на протяжении многих лет извлекал тела из захоронений, доставлял их домой и изготавливал куклы.

Анатолий Москвин, печально известный созданием кукол из останков детей, может покинуть стены психиатрической больницы. Об этом сообщили в Газета.RU.

Согласно сведениям Telegram-канала, душевнобольной находится на принудительном лечении с 2012 года. Недавно медицинский персонал направил в судебные органы прошение о его выписке. В связи с признанием Москвина недееспособным, после выписки он будет передан под опеку родственников.

В публикации отмечается значительное ухудшение его состояния с течением времени: пациент испытывает трудности при ходьбе, его речь замедлилась, а зрение ухудшилось.

Нахождение Москвина в психиатрической клинике связано с обнаружением в его жилище более двадцати мумифицированных тел детей. Следствием было установлено, что он на протяжении многих лет извлекал тела из захоронений, доставлял их домой и изготавливал куклы.

У Москвина диагностирована шизофрения. В 2011 году он был признан невменяемым, и вместо заключения в тюрьме ему было назначено принудительное лечение в специализированном учреждении.

В мае 2025 года суд удовлетворил ходатайство главного врача лечебницы и продлил принудительное лечение Москвина до ноября текущего года.

Ранее обжаловать свой арест не смог экс-заммэра Нижнего Новгорода Илья Штокман.