Нижегородский некрофил Москвин может покинуть психбольницу

Анатолий Москвин, печально известный созданием кукол из останков детей, может покинуть стены психиатрической больницы. Об этом сообщили в Газета.RU.
Согласно сведениям Telegram-канала, душевнобольной находится на принудительном лечении с 2012 года. Недавно медицинский персонал направил в судебные органы прошение о его выписке. В связи с признанием Москвина недееспособным, после выписки он будет передан под опеку родственников.
В публикации отмечается значительное ухудшение его состояния с течением времени: пациент испытывает трудности при ходьбе, его речь замедлилась, а зрение ухудшилось.
Нахождение Москвина в психиатрической клинике связано с обнаружением в его жилище более двадцати мумифицированных тел детей. Следствием было установлено, что он на протяжении многих лет извлекал тела из захоронений, доставлял их домой и изготавливал куклы.
У Москвина диагностирована шизофрения. В 2011 году он был признан невменяемым, и вместо заключения в тюрьме ему было назначено принудительное лечение в специализированном учреждении.
В мае 2025 года суд удовлетворил ходатайство главного врача лечебницы и продлил принудительное лечение Москвина до ноября текущего года.
