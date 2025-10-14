Полицейские раскрыли канал сбыта наркотиков сразу в трёх городах Приангарья

ИРКУТСК, 14 октября. IrkutskMedia. В Иркутской области полицейские задержали двух жителей ближнего зарубежья, подозреваемых в сбыте наркотиков в нескольких городах Приангарья. Правоохранители нашли у них десятки свертков с запрещёнными веществами, спрятанных в Иркутске, Байкальске и Слюдянке.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, во время патрулирования улиц в рабочем посёлке Марково Иркутского района сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили молодого человека, поведение которого показалось им подозрительным. После проверки документов у 20-летнего гражданина ближнего зарубежья правоохранители обнаружили при нём около 17,5 гр наркотического вещества.
При дальнейшем расследовании оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на след его сообщника — ещё одного иностранца, также причастного к сбыту запрещённых веществ. В телефоне задержанного стражи порядка нашли координаты тайников с «закладками» в Слюдянке и Байкальске.
В ходе проверочных мероприятий полицейские изъяли 39 свертков общей массой около 15 граммов. В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Следственные действия продолжаются.
Ранее Свердловский районный суд Иркутска признал 21-летнего местного жителя виновным в попытке сбыта наркотиков группой лиц через интернет. Преступление было совершено весной 2024 года.