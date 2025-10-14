Полицейские раскрыли канал сбыта наркотиков сразу в трёх городах Приангарья

При дальнейшем расследовании оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков вышли на след его сообщника — ещё одного иностранца, также причастного к сбыту запрещённых веществ. В телефоне задержанного стражи порядка нашли координаты тайников с «закладками» в Слюдянке и Байкальске.