В Новосибирской области судят мужчин за удержание людей в условиях рабства

С начала 2019 года по август 2023 года обвиняемые подыскивали таких людей и предлагали им работу. Под видом оформления трудоустройства у них изымались паспорта. Рабочий день достигал 16 часов, условия проживания были антисанитарными: отсутствовало отопление и элементарные средства гигиены.