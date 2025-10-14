В Новосибирской области судят мужчин за удержание людей в условиях рабства

В Татарском районном суде Новосибирской области прошли прения сторон по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в использовании рабского труда. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, отец и сын организовали бизнес на трассе «Иртыш» — кафе-гостиницу на 968-м километре и ферму вблизи села Дмитриевка. Для выполнения работ они привлекали людей, находящихся в уязвимом положении — без определённого места жительства и злоупотребляющих алкоголем.
С начала 2019 года по август 2023 года обвиняемые подыскивали таких людей и предлагали им работу. Под видом оформления трудоустройства у них изымались паспорта. Рабочий день достигал 16 часов, условия проживания были антисанитарными: отсутствовало отопление и элементарные средства гигиены.
Зарплату потерпевшие не получали. Самовольно покидать территорию гостиницы и фермы им запрещалось. При попытках отказаться от работы использовались физическое насилие и угрозы. Двое пострадавших сумели сбежать, третьему долгое время это не удавалось из-за применения силы.
Государственный обвинитель в ходе прений потребовал назначить обоим подсудимым наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.