На водителя BMW X7 завели дело после смертельного ДТП под Новосибирском

Уголовное дело возбудили в отношении водителя BMW X7, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Новосибирском. Он выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.