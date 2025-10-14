Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На водителя BMW X7 завели дело после смертельного ДТП под Новосибирском

В результате ДТП один человек погиб и трое пострадали.

Источник: ГАИ Новосибирской области

Уголовное дело возбудили в отношении водителя BMW X7, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Новосибирском. Он выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что авария произошла 13 октября около 20:40 на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе. 58-летний мужчина за рулем BMW X7 выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и врезался в Nissan Murano.

В результате ДТП 58-летняя водитель Nissan от полученных травм скончалась на месте происшествия. А трёх её пассажиров — женщин 75 и 47 лет и мужчину 75 лет — с травмами увезли в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.