На водителя BMW X7 завели дело после смертельного ДТП под Новосибирском

Уголовное дело возбудили в отношении водителя BMW X7, который спровоцировал смертельное ДТП на трассе под Новосибирском. Он выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что авария произошла 13 октября около 20:40 на трассе К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе. 58-летний мужчина за рулем BMW X7 выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» и врезался в Nissan Murano.
В результате ДТП 58-летняя водитель Nissan от полученных травм скончалась на месте происшествия. А трёх её пассажиров — женщин 75 и 47 лет и мужчину 75 лет — с травмами увезли в больницу.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.