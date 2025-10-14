Ричмонд
В Омске расследуют уголовное дело о майнинге на ТЭЦ-4

Расследование уголовного дела выявило коррупционные связи между нелегальными майнерами и сотрудниками энергокомпании.

Источник: Пресс-служба УФСБ по Омской области

На стратегически важном объекте города Омска — ТЭЦ-4 (входит в состав АО «ТГК-11») были обнаружены контейнеры с майнинговым оборудованием, незаконно потреблявшие электроэнергию на сумму, исчисляемую миллионами рублей.

Коррупционная схема

В Омской области возбуждена серия уголовных дел о работе незаконных майнинговых ферм. По данным регионального управления МВД, в 2024—2025 годах выявлено и пресечено три таких факта. Ущерб от противоправной деятельности составляет десятки миллионов рублей, хотя окончательные суммы установят только по завершению следствия.

Наиболее резонансным стало дело о майнинговой ферме, обнаруженной непосредственно на территории ТЭЦ-4. Как сообщает Следственный комитет, в апреле 2024 года сотрудниками ФСБ в Советском административном округе Омска были выявлены два спецкомплекса с действующим оборудованием для добычи криптовалюты, работавшие круглосуточно и потреблявшие электроэнергию в обход приборов учёта.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год четверо жителей Омска, действуя как организованная группа, передали более 500 тыс. руб. заместителю технического директора структурного подразделения ТЭЦ-4. За вознаграждение должностное лицо обеспечивало подельникам нелегальное подключение к электрическим сетям энергокомпании, бесперебойную передачу электроэнергии, ремонт линий электропередач при технических неисправностях и, разумеется, покрывало противоправную деятельность.

Страдают простые люди

Как отмечает член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев, на режимном объекте стратегической важности были обнаружены два контейнера с «айсиками» — специальным майнинговым оборудованием.

«Стоимость потребляемой ими энергии измеряется миллионами рублей в месяц», — подчёркивает эксперт.

По оценкам экспертов, обнаруженные майнинговые фермы незаконно потребили электроэнергию на сумму свыше 12 млн руб. Но финансовые потери — лишь часть проблемы. Как поясняет Лифантьев, «электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ на собственные нужды — это прямые расходы предприятия, которые закладываются в себестоимость товара и, соответственно, в тариф для населения».

Экологический аспект не менее важен. «ТГК-11 использует самый грязный уголь в мире, — заявляет эксперт. — Чтобы выработать электроэнергию на 12 миллионов рублей, нужно сжечь немало угля. Компания и без того является крупнейшим загрязнителем воздуха в Омске».

Дорого и небезопасно

Тем временем, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводятся экспертизы, опросы свидетелей и другие следственные действия. На данный момент контейнеры с майнинговым оборудованием опечатаны, а подозреваемые дают показания. На сотрудника ТГК-11 возбуждено уголовное дело за незаконное оказание услуг имущественного характера, нелегальные майнеры ответят за коммерческий подкуп, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

Стоит отметить, что с 2025 года майнинг в России официально признан экономической деятельностью с соответствующим налоговым регулированием и отчётностью. Однако, как показывает практика, некоторые предприниматели предпочитают противоправные схемы, пытаясь избежать расходов на легализацию.

В полиции подчёркивают, что сотрудники УЭБиПК постоянно взаимодействуют с представителями энергетических компаний для выявления и пресечения незаконного потребления электроэнергии. При этом отмечается, что случаев так называемого «чёрного майнинга» — использования ресурсов домашних ПК без ведома пользователей — в Омской области не зарегистрировано.

Специалисты отмечают, что создание майнинг-ферм требует не только значительных финансовых вложений, но и соблюдения технических норм безопасности. Компоненты оборудования, вырабатывающие вычислительную мощность, сильно перегреваются, что при неправильной эксплуатации может привести к возгоранию и значительному материальному ущербу.