В Омске расследуют уголовное дело о майнинге на ТЭЦ-4

Наиболее резонансным стало дело о майнинговой ферме, обнаруженной непосредственно на территории ТЭЦ-4. Как сообщает Следственный комитет, в апреле 2024 года сотрудниками ФСБ в Советском административном округе Омска были выявлены два спецкомплекса с действующим оборудованием для добычи криптовалюты, работавшие круглосуточно и потреблявшие электроэнергию в обход приборов учёта.