В Омске расследуют уголовное дело о майнинге на ТЭЦ-4

На стратегически важном объекте города Омска — ТЭЦ-4 (входит в состав АО «ТГК-11») были обнаружены контейнеры с майнинговым оборудованием, незаконно потреблявшие электроэнергию на сумму, исчисляемую миллионами рублей.
Расследование уголовного дела выявило коррупционные связи между нелегальными майнерами и сотрудниками энергокомпании.
Коррупционная схема
В Омской области возбуждена серия уголовных дел о работе незаконных майнинговых ферм. По данным регионального управления МВД, в 2024—2025 годах выявлено и пресечено три таких факта. Ущерб от противоправной деятельности составляет десятки миллионов рублей, хотя окончательные суммы установят только по завершению следствия.
Наиболее резонансным стало дело о майнинговой ферме, обнаруженной непосредственно на территории ТЭЦ-4. Как сообщает Следственный комитет, в апреле 2024 года сотрудниками ФСБ в Советском административном округе Омска были выявлены два спецкомплекса с действующим оборудованием для добычи криптовалюты, работавшие круглосуточно и потреблявшие электроэнергию в обход приборов учёта.
Страдают простые люди
Как отмечает член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев, на режимном объекте стратегической важности были обнаружены два контейнера с «айсиками» — специальным майнинговым оборудованием.
«Стоимость потребляемой ими энергии измеряется миллионами рублей в месяц», — подчёркивает эксперт.
По оценкам экспертов, обнаруженные майнинговые фермы незаконно потребили электроэнергию на сумму свыше 12 млн руб. Но финансовые потери — лишь часть проблемы. Как поясняет Лифантьев, «электроэнергия, которую потребляет ТЭЦ на собственные нужды — это прямые расходы предприятия, которые закладываются в себестоимость товара и, соответственно, в тариф для населения».
Экологический аспект не менее важен. «ТГК-11 использует самый грязный уголь в мире, — заявляет эксперт. — Чтобы выработать электроэнергию на 12 миллионов рублей, нужно сжечь немало угля. Компания и без того является крупнейшим загрязнителем воздуха в Омске».
Дорого и небезопасно
Тем временем, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводятся экспертизы, опросы свидетелей и другие следственные действия. На данный момент контейнеры с майнинговым оборудованием опечатаны, а подозреваемые дают показания. На сотрудника ТГК-11 возбуждено уголовное дело за незаконное оказание услуг имущественного характера, нелегальные майнеры ответят за коммерческий подкуп, совершённый группой лиц по предварительному сговору.
В полиции подчёркивают, что сотрудники УЭБиПК постоянно взаимодействуют с представителями энергетических компаний для выявления и пресечения незаконного потребления электроэнергии. При этом отмечается, что случаев так называемого «чёрного майнинга» — использования ресурсов домашних ПК без ведома пользователей — в Омской области не зарегистрировано.
Специалисты отмечают, что создание майнинг-ферм требует не только значительных финансовых вложений, но и соблюдения технических норм безопасности. Компоненты оборудования, вырабатывающие вычислительную мощность, сильно перегреваются, что при неправильной эксплуатации может привести к возгоранию и значительному материальному ущербу.