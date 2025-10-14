Мошенники под видом начальника столичного РУВД выманили у минчанки Br10 тыс

Оперативники отделения по противодействию киберпреступности установили, что заявительница стала жертвой мошенников. Сначала аферисты позвонили ей под видом сотрудников почты и сообщили о заказном письме, после чего выманили личные данные. Затем девушке поступил видеозвонок от мужчины, который внешне похож на руководителя одного из столичных РУВД. На самом деле это была генерация видео с помощью искусственного интеллекта.