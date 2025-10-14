В Тайшете из магазина изъяли контрафактные товары на 42 тысячи рублей

В Тайшете из магазина изъяли контрафактные товары. На них незаконно нанесли знаки известного бренда. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, ущерб оценили в 42 тысячи рублей.
— Сотрудники ведомства проверили исполнение закона в сфере противодействия незаконному обороту и перемещению через границу РФ контрафактной продукции, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.
Также у продавца не было документов, которые бы подтвердили право на использование товарных знаков. Предпринимателя привлекли к административной ответственности, а вещи конфисковали.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жительница Саянска собирала деньги на похороны живого сына. В соцсетях появилась информация, что мать жестоко обращается со своими детьми и публикует видео с наказаниями в интернет.