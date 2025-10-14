Получивший взятку особняком глава района Литвинов идет под суд

— Установлено, что Литвинов, являясь главой Еланского района, в период с августа 2021 года по октябрь 2022 года обеспечил беспрепятственную приемку 18 четырехквартирных жилых домов для детей-сирот, возведенных в рамках государственных контрактов знакомым индивидуальным предпринимателем Воропаем с нарушением строительных норм и правил, — сообщила ИА «Высота 102» официальный прелставитель прокуратуры региона Оксана Черединина. — При этом общая стоимость имевшихся дефектов и невыполненных строительных работ превысила 22 млн рублей. В свою очередь Воропай осуществил на земельном участке Литвинова строительство для него жилого дома, вложив собственные средства в сумме 3,6 млн рублей.