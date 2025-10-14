Ричмонд
Жуткая смерть на производстве: руку 28-летнего парня затянуло в станок

В Уфе на производстве погиб 28-летний оператор ЧПУ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на предприятии ООО «Эко-Альянс» произошло смертельное ЧП. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Трагедия случилась в минувший четверг — 9 октября. Рукe 28-летнего оператора ЧПУ во время работы на токарном станке попала затянуло внутрь механизма. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, по факту происшествия ведомство начало расследование. Специалисты намерены определить все обстоятельства и причины произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.