Жуткая смерть на производстве: руку 28-летнего парня затянуло в станок

В Уфе на предприятии ООО «Эко-Альянс» произошло смертельное ЧП. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.
Трагедия случилась в минувший четверг — 9 октября. Рукe 28-летнего оператора ЧПУ во время работы на токарном станке попала затянуло внутрь механизма. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Как сообщила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, по факту происшествия ведомство начало расследование. Специалисты намерены определить все обстоятельства и причины произошедшего.
