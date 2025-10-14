Два года за бутылку коньяка. В Минске вынесли приговор инспектору, принявшему взятку

По материалам дела, обвиняемый с апреля 2019 года работал на предприятии «Государственный энергетический и газовый надзор», занимая должность инспектора энергогазинспекции. В сентябре 2024 года ему поступило заявление на проверку готовности систем к работе в осенне-зимний период от одного из унитарных предприятий. Обвиняемый на месте осмотрел оборудование, никаких существенных нарушений не обнаружил. Главному инженеру организации он сообщил, что подпишет соответствующий акт и в скором времени можно будет зарегистрировать паспорт готовности.