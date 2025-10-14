Два года за бутылку коньяка. В Минске вынесли приговор инспектору, принявшему взятку

По материалам дела, обвиняемый с апреля 2019 года работал на предприятии «Государственный энергетический и газовый надзор», занимая должность инспектора энергогазинспекции. В сентябре 2024 года ему поступило заявление на проверку готовности систем к работе в осенне-зимний период от одного из унитарных предприятий. Обвиняемый на месте осмотрел оборудование, никаких существенных нарушений не обнаружил. Главному инженеру организации он сообщил, что подпишет соответствующий акт и в скором времени можно будет зарегистрировать паспорт готовности.
После этого фигуранту передали пакет, в котором находилась бутылка коньяка. Стоимость его составляла Br52,81. Такая взятка дана была с целью ускорить процесс подготовки документации. В отношении инспектора возбудили уголовное дело, когда о факте взятки стало известно. Вину свою он не признал.
В качестве наказания суд назначил два года лишения свободы, а также штраф 300 базовых величин. Кроме того, обвиняемый приговорен к лишению права заниматься деятельностью, связанной с выполнением юридических значимых действий на пять лет. Суд отсрочил исполнение наказания в виде лишения свободы на два года.