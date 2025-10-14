Ричмонд
«Прикрывало должностное лицо»: 23 участников ОПГ осудили в Кызылординской области

В Кызылординской области огласили приговор в отношении 23 участников ОПГ. Среди них оказалось должностное лицо, прикрывавшее деятельность группы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: Getty Images

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор в отношении 23 подсудимых, входивших в состав организованной преступной группы.

В ходе следствия было установлено и в суде доказано, что подсудимые организовали устойчивую преступную группировку. Ее основным преступным профилем являлось незаконное выращивание и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

«Кроме того, установлена причастность должностного лица, которое прикрывало преступную группу, а остальные лица преступной группы оказывали содействие в перевозке, хранении и обеспечении условиями для культивации наркотических веществ», — отметили в прокуратуре Кызылординской области.

В общей сложности фигурантам дела предъявили обвинения по статьям 190, 251, 262, 297, 300, 367, 407 и 434 УК РК.

Всех участников преступной группы признали виновными по предъявленным обвинениям. Троим назначили максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, еще 18 обвиняемым — лишение свободы сроком от 4 до 17 лет.

Одному подсудимому выбрали меру наказания в виде ограничения свободы. Также в отношении одного обвиняемого уголовное дело прекратили по амнистии.

Приговор пока не вступил в законную силу.