«Прикрывало должностное лицо»: 23 участников ОПГ осудили в Кызылординской области

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор в отношении 23 подсудимых, входивших в состав организованной преступной группы.
В ходе следствия было установлено и в суде доказано, что подсудимые организовали устойчивую преступную группировку. Ее основным преступным профилем являлось незаконное выращивание и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.
«Кроме того, установлена причастность должностного лица, которое прикрывало преступную группу, а остальные лица преступной группы оказывали содействие в перевозке, хранении и обеспечении условиями для культивации наркотических веществ», — отметили в прокуратуре Кызылординской области.
В общей сложности фигурантам дела предъявили обвинения по статьям 190, 251, 262, 297, 300, 367, 407 и 434 УК РК.
Всех участников преступной группы признали виновными по предъявленным обвинениям. Троим назначили максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, еще 18 обвиняемым — лишение свободы сроком от 4 до 17 лет.
Одному подсудимому выбрали меру наказания в виде ограничения свободы. Также в отношении одного обвиняемого уголовное дело прекратили по амнистии.
Приговор пока не вступил в законную силу.