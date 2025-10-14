Ричмонд
В Усолье-Сибирском 16-летний пострадавший в ДТП получит 450 тысяч рублей

Подросток пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском 16-летний пострадавший в ДТП получит 450 тысяч рублей. Авария произошла в декабре 2024 года, тогда мужчина за рулем «Тойоты Ипсум» сбил подростка на дороге Р-255 «Сибирь». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Авария произошла, когда парень пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После удара от автомобиля потерпевший получил тяжкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура добилась через суд выплаты компенсации морального вреда подростку от владельца иномарки. Суд постановил взыскать с собственника 450 тысяч рублей. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура.

