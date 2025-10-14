В Усолье-Сибирском 16-летний пострадавший в ДТП получит 450 тысяч рублей. Авария произошла в декабре 2024 года, тогда мужчина за рулем «Тойоты Ипсум» сбил подростка на дороге Р-255 «Сибирь». Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.