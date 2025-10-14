Ричмонд
Энергообъект поврежден в Нижегородской области при атаке БПЛА

В Нижегородской области ночью была отражена атака беспилотников, на земле есть повреждения. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

«Получил повреждение один объект энергетики, — сообщил глава региона, — что привело к кратковременному отключению электроэнергии».

Никто не пострадал. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено, но на месте ЧП продолжают работать специалисты.

Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА над территорией России в ночь на 14 октября. Над Нижегородской областью были сбиты три беспилотника.

