Энергообъект поврежден в Нижегородской области при атаке БПЛА

«Получил повреждение один объект энергетики, — сообщил глава региона, — что привело к кратковременному отключению электроэнергии».
Никто не пострадал. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено, но на месте ЧП продолжают работать специалисты.
Минобороны сообщило о ликвидации 40 БПЛА над территорией России в ночь на 14 октября. Над Нижегородской областью были сбиты три беспилотника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше