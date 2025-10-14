Житель Камышина перевел мошенникам 20 тысяч на сиденья для авто

В отдел полиции Камышина Волгоградской области обратился 48-летний житель города с заявлением о краже денег. Он рассказал, что на одном из популярных сайтов объявлений увидел предложение о продаже автомобильных сидений и начал переписку с продавцом через мессенджер.
В ходе общения собеседник убедил его перевести около 20000 рублей в счет оплаты товара. После получения денег «продавец» прекратил выходить на связь, а сиденья так и не были отправлены.
По этому случаю следственным отделом МО МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество».
В настоящий момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности подозреваемого и его последующего задержания.
В Волгоградской области зарегистрированы случаи, когда телефонные мошенники выдают себя за провайдров.