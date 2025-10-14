Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Камышина перевел мошенникам 20 тысяч на сиденья для авто

В результате волгоградец остался и без денег, и без товара.

Источник: Freepik

В отдел полиции Камышина Волгоградской области обратился 48-летний житель города с заявлением о краже денег. Он рассказал, что на одном из популярных сайтов объявлений увидел предложение о продаже автомобильных сидений и начал переписку с продавцом через мессенджер.

В ходе общения собеседник убедил его перевести около 20000 рублей в счет оплаты товара. После получения денег «продавец» прекратил выходить на связь, а сиденья так и не были отправлены.

По этому случаю следственным отделом МО МВД России «Камышинский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — «Мошенничество».

В настоящий момент полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности подозреваемого и его последующего задержания.

В Волгоградской области зарегистрированы случаи, когда телефонные мошенники выдают себя за провайдров.