В Сочи у водителя случился инфаркт за рулем: машина перевернулась

Спасли мужчину росгвардейцы.

Источник: Росгвардия

В Сочи на улице Новороссийской ранним утром произошел несчастный случай с 49-летним водителем «ГАЗели». У мужчины за рулем резко ухудшилось самочувствие. По предварительной версии, у него случился инфаркт.

Мужчина потерял управление автомобилем. «ГАЗель» врезалась в столб и перевернулась.

К счастью, рядом проезжала патрульная машина Росгвардии. Капитан полиции Вячеслав Пульмановский и прапорщик полиции Арсен Оганян подбежали к машине, отключили аккумулятор и вытащили пострадавшего из кабины. Росгвардейцы оказали мужчине первую помощь до приезда медиков.