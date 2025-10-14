Двух дебоширов сняли с поезда «Москва — Владивосток» в Приморье

Уссурийские транспортные полицейские пресекли нарушения общественного порядка в поезде дальнего следования «Москва — Владивосток». В течение короткого времени с поезда были сняты два пассажира, устроивших дебош.
Первый случай произошел на участке следования от Бикина до Сибирцево. 35-летний мужчина, находясь в вагоне, выражался нецензурной бранью, создавал помехи для других пассажиров и работе поездной бригады. На замечания проводника он не реагировал. На станции Спасск-Дальний его сняли с поезда и составили протокол по статье о мелком хулиганстве.
Спустя час потребовалось вмешательство полиции еще в одном случае. 43-летний пассажир, севший в поезд в Хабаровске, был снят на станции Уссурийск. Мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, с трудом передвигался и мешал окружающим. В отношении него составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в пьяном виде.
Оба нарушителя привлечены к ответственности.