В Краснодаре сгорело СТО вместе с машинами

В Краснодаре потушили пожар на СТО площадью 100 кв.м., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возгорание произошло в 02:36 по улице Петра Метальникова. На место незамедлительно выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Через час открытое горение ликвидировали, в 04:21 огонь удалось полностью потушить.
«К ликвидации пожара привлекалось от РCЧC 27 человек личного состава, шесть единиц техники, от МЧС России — 21 человек личного состава и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.
В результате пожара сгорели два автомобиля.