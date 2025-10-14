Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре сгорело СТО вместе с машинами

В Краснодаре потушили пожар на СТО площадью 100 квадратных метров.

В Краснодаре потушили пожар на СТО площадью 100 кв.м., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в 02:36 по улице Петра Метальникова. На место незамедлительно выехали подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Через час открытое горение ликвидировали, в 04:21 огонь удалось полностью потушить.

«К ликвидации пожара привлекалось от РCЧC 27 человек личного состава, шесть единиц техники, от МЧС России — 21 человек личного состава и четыре единицы техники», — говорится в сообщении.

В результате пожара сгорели два автомобиля.